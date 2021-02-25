Туалет у кинотеатра «Октябрь» в Пскове демонтировали

12:38, 25 февраля 2021, ПАИ

Общественный туалет в центре Пскова возле кинотеатра «Октябрь» демонтировали, передает корреспондет Псковского агентства информации.

Кабина туалета появилась перед зданием кинотеатра несколько лет назад. Ее местоположение и качество услуг регулярно вызывали споры среди псковской общественности и представителей туриндустрии.

В декабре 2020 года кинотеатр переведен в муниципальную собственность. Объект находится в состоянии ремонта, по завершении которого там разместится городская библиотека.