Врачи спасли жизнь 22-летнему псковичу с инфарктом миокарда
22-летнего псковича с инфарктом миокарда спасли врачи. Об этом рассказала заведующая кардиологическим отделением Псковской областной клинической больницы Ольга Кудрявцева в эфире проекта ПАИ-live 25 февраля.
Врач рассказала, что характерным признаком ишемической болезни сердца у мужчин являются боли в грудной клетке.
«Ишемическая болезнь сердца развивается у очень молодых людей, – рассказала Ольга Кудрявцева. – Самым молодым пациентом с инфарктом миокарда стал 22-летний пскович, которого прооперировали, поставили стент».
Ранее врач рассказала, чем опасна для псковичей «барическая пила» и назвала признаки метеозависимости.