Признаки метеозависимости перечислила псковский врач

17:29, 25 февраля 2021, ПАИ

Заведующая кардиологическим отделением Псковской областной клинической больницы Ольга Кудрявцева в эфире проекта ПАИ-live 25 февраля перечислила признаки метеозависимости.

При резкой перемене температуры воздуха врач рекомендует пациентам, которые получают терапию, соблюдать рекомендации врачей, а также контролировать давление и пульс.

«Когда в домашних условиях не получается справиться с давлением, люди вызывают скорую помощь», – подчеркнула врач.

Ольга Кудрявцева заметила, что почти 70 % населения страдают метеочувствительностью, и чаще всего это молодые люди.

«Если при повешении атмосферного давления человек чувствует одни и те же симптомы – это первый звоночек, чтобы обратиться к доктору», – добавила спикер, отметив, что пациент испытывает головные боли, головокружение, боли в грудной клетке.

На фоне изменения погоды у многих также болят суставы или живот. Особое внимание врач призывает уделить пациентам с вредными привычками, неблагоприятной наследственностью, факторами риска и сахарным диабетом. Они должны внимательно относиться к симптомам и в случае чего пройти обследование.