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Общество

Чем страшна псковичам «барическая пила», рассказала врач

Об опасностях резких колебаний температур и атмосферного давления рассказала в эфире ПАИ-live 25 февраля заведующая кардиологическим отделением Псковской областной клинической больницы Ольга Кудрявцева.

Она отметила, что нынешний сезон характеризуется как «барическая пила». Зафиксировано резкое изменение температуры окружающей среды более чем на 10 градусов, а также изменение атмосферного давления, влажности, ветра. Всё это сказывается на здоровье людей с патологиями органов дыхания, сердца и органов ЖКТ. «Для пациентов с болезнями сердца резкие перепады температуры и атмосферного давления очень ощутимы, неблагоприятным является повышение атмосферного давления при одновременном снижении или повышении температуры», – пояснила Ольга Кудрявцева.

Она отметила, что в результате у людей меняется артериальное давление, развиваются гипертонические кризы, особенно у тех, кто не получает постоянной терапии. При наличии в прошлом инфарктов могут встречаться приступы стенокардии, ухудшение мозгового кровоснабжения. «В такие периоды количество вызовов для скорой возрастают, пациентов становится больше – поступают лица с гипертонией, гипертоническими кризами, инфарктами, инсультами», – рассказала специалист.

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