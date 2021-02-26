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Общество

«Луки-Энергия» тренировочный сбор проведёт в Крымске

Первую игру «Луки-Энергия» проведёт 3 марта с коллективом «Кубань Холдинг». Фото vse-pro-sport.com.ua

Продолжая подготовку к весеннему этапу ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов ПФЛ 2020-2021 годов, «Луки-Энергия» следующий тренировочный сбор проведёт в городе Крымске Краснодарского края. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

27 февраля команда на клубном автобусе убывает к месту проведения этого сбора.

Планом сбора предусмотрены ежедневные двухразовые тренировки на натуральных полях спортивного комплекса «Гигант» и пять контрольных матчей – 3, 6, 9, 12 и 15 марта.

В роли спарринг-партнёров в контрольных матчах выступят пять команд.

Первую игру «Луки-Энергия» проведёт 3 марта с коллективом «Кубань Холдинг» из станицы Павловской одноимённого района Краснодарского края. «Кубань Холдинг» по итогам осеннего этапа с 38 очками возглавляет в ПФЛ «Группу 1».

Чуть более двух лет назад великолучане уже играли в Крымске с этой командой. Тот матч состоялся 13 марта 2019 года. Открыв счёт в первом тайме, подопечные Сергея Осадчука упустили победу, пропустив ответный мяч во втором тайме, – 1:1.

Резервным вариантом на 3 марта является игра с самарскими «Крыльями Советов 2». В настоящий момент коллектив Владимира Кухлевского, выступающий в «Группе 4», после 13 матчей с семью набранными очками замыкает турнирную таблицу.

Вторым соперником нашей команды 6 марта станет «Тверь», выступающая в одной группе с «Луки-Энергией», где подопечные Вадима Гаранина занимают текущее 6-е место. С «Тверью» великолучане уже встречались 29 августа прошлого года в домашнем матче первого круга и уступили со счётом 0:2, пропустив мячи на 84-й и 90-й минутах.

Третий матч «Луки-Энергия» проведёт 9 марта с «Калугой» из «Группы 3». Этот коллектив Константина Дзуцева, в тренерском штабе которого работает Евгений Лосев, занимает 10-е место в своей группе. Великолучане уже дважды встречались с «Калугой», проведя по матчу на каждом предыдущем сборе. Обе игры, не выявившие победителя, завершились с одинаковым счётом – 2:2.

Четвёртым спарринг-партнёром нашей команды в Крымске станет ижевский «Зенит», с восьмью набранными в 15 матчах очками занимающий 13-е место в «Группе 4». В составе команды Константина Кайгородова выступает 24-летний экс-защитник «Луки-Энергии» Сергей Доронин. В составе «зенитовцев» Сергей провёл 12 матчей в первенстве и один – в Кубке. Эта контрольная игра пройдёт 12 марта.

Заключительный матч на крымском сборе «Луки-Энергия» проведёт 15 марта с ещё одним представителем «Группы 4» – «Оренбургом-2». Как и предыдущий соперник, команда Максима Грошева в 15 матчах набрала 8 очков. Только благодаря домашней победе в первом круге – 2:0 – «Оренбург-2» выше «Зенита-Ижевска» на одну строчку и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Спортивный комплекс «Гигант» в Крымске имеет стандартный набор из футбольных необходимых позиций, в число которых входят кроме 12 полей с естественным и искусственным покрытием, четыре из которых стандартных размеров, тренажёрный зал, шесть гостиничных корпусов, бассейн, баня и сауна, где можно пройти оздоровительные, лечебные и восстановительные процедуры.

В каждом гостиничном корпусе массажные кабинеты, комнаты отдыха и актовые залы, оснащённые всем необходимым оборудованием для проведения теоретических занятий. В каждом номере и на всей территории спортивного комплекса «Гигант» функционирует бесплатная сеть WI-FI.

Рядом с жилыми корпусами расположен ресторан «Звёздный» на пятьсот мест, работающий как шведский стол и два кафе на двести и сто пятьдесят мест. Меню составляется согласно запросам по питанию представителя команды, прибывшей на сбор.

Тренерский штаб «Луки-Энергии» намерен на этом сборе наиграть схемы, которые будут использованы командой в матчах весеннего этапа, основательно проверить новичков, понять, оценить и исправить ошибки, допущенные в трёх предыдущих контрольных матчах.

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