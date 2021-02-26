Скончался актер, сыгравший в «Ворошиловском стрелке»

09:31, 26 февраля 2021, ПАИ

25 февраля на 73-м году жизни скончался актер Калужского драматического театра Вячеслав Голоднов. Об этом сообщил его коллега Ярослав Орляченко на своей странице в Facebook. По словам Орляченко, Голодонов был величайшим артистом и крайне энергичным человеком, замечательным мужем, отцом и дедушкой.

«Это сильная потеря для всех. Царствие небесное», - написал актер.

Вячеслав Голоднов родился 4 сентября 1948 года. Он работал в Калужском муниципальном музыкальном театре, Калужском муниципальном экспериментальном театре юного зрителя. С 2005 года был актером Калужского областного драматического театра.

Известен по роли Славика Скарлатины из фильма «Ворошиловский стрелок» (1999 год). Кроме того, сыграл в «Шерифе» и в «Танкисты своих не бросают».