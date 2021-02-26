0
09:31
Скончался актер, сыгравший в «Ворошиловском стрелке»
20:25
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
11:00
О создании Красной армии под Псковом вспоминают сегодня в России
09:36
День защитника Отечества празднуют сегодня в России
21:58
Роспотребнадзор: доступ к питьевой воде у школьников должен быть постоянным
18:26
Умерла актриса Екатерина Градова, сыгравшая радистку Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны»
12:45
Условия для вакцинации переболевших COVID-19 назвал эксперт
Еще новости
Страна и мир

Скончался актер, сыгравший в «Ворошиловском стрелке»

25 февраля на 73-м году жизни скончался актер Калужского драматического театра Вячеслав Голоднов. Об этом сообщил его коллега Ярослав Орляченко на своей странице в Facebook. По словам Орляченко, Голодонов был величайшим артистом и крайне энергичным человеком, замечательным мужем, отцом и дедушкой.

«Это сильная потеря для всех. Царствие небесное», - написал актер.

Вячеслав Голоднов родился 4 сентября 1948 года. Он работал в Калужском муниципальном музыкальном театре, Калужском муниципальном экспериментальном театре юного зрителя. С 2005 года был актером Калужского областного драматического театра.

Известен по роли Славика Скарлатины из фильма «Ворошиловский стрелок» (1999 год). Кроме того, сыграл в «Шерифе» и в «Танкисты своих не бросают».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>

Скончался актер, сыгравший в «Ворошиловском стрелке»
26 февраля 2021
Скончался актер, сыгравший в «Ворошиловском стрелке»
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
25 февраля 2021
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
О создании Красной армии под Псковом вспоминают сегодня в России
23 февраля 2021
О создании Красной армии под Псковом вспоминают сегодня в России
День защитника Отечества празднуют сегодня в России
23 февраля 2021
День защитника Отечества празднуют сегодня в России
Роспотребнадзор: доступ к питьевой воде у школьников должен быть постоянным
22 февраля 2021
Роспотребнадзор: доступ к питьевой воде у школьников должен быть постоянным
Умерла актриса Екатерина Градова, сыгравшая радистку Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны»
22 февраля 2021
Умерла актриса Екатерина Градова, сыгравшая радистку Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны»
Условия для вакцинации переболевших COVID-19 назвал эксперт
22 февраля 2021
Условия для вакцинации переболевших COVID-19 назвал эксперт
Плести лапти и проверять хозяйство советует народный календарь
22 февраля 2021
Плести лапти и проверять хозяйство советует народный календарь

Идет загрузка...