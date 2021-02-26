Определены самые продаваемые автомобили в мире в 2020 году

14:13, 26 февраля 2021, ПАИ

В 2020 году самым популярным новым автомобилем в мире оказалась модель Toyota Corolla, было продано 1 097 556 таких автомобилей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные агентства «Автостат».

На втором месте по популярности — Toyota RAV4, объем ее реализации составил 995 762 единицы (+4,5%). Третье досталось Honda CR-V. Всего в 2020 году было продано 736 980 машин, что на 9,2% меньше, чем за январь–декабрь 2019 года.

В топ-10 самых продаваемых в мире автомобилей по итогам 2020 года вошли также Honda Civic (687 704 шт.; –15,8%), Toyota Camry (609 303 шт.; –12,9%), Volkswagen Tiguan (596 898 шт.; –19,6%), Nissan Sylphy (546 631 шт.; +14,9%), Volkswagen Golf (475 205 шт.; –30,4%), Toyota Yaris (458 578 шт.; +18%) и Honda Accord (451 261 шт.; –15,5%).