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Общество

В Псковской городской больнице появится второй приёмный покой

В Псковской городской больнице появится второй приёмный покой. Об этом сообщил главврач учреждения Алексей Васильев в ходе визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя комитета по здравоохранению Марины Гаращенко 3 марта, сообщает официальный Telegram-канал региона. 

Глава региона посетил больницу, чтобы оценить готовность к возвращению работы в штатном режиме. Он осмотрел кардиологическую реанимацию, где во время коронавируса реанимировали пациентов с COVID-19.  

Перед этим губернатор открыл памятный знак в благодарность сотрудникам медучреждения за работу в борьбе с пандемией. Напомним, Псковская городская больница ранее была перепрофилирована под COVID-центр, а с 3 марта снова возвращается к обычной работе.

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