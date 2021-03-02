В Псковской городской больнице появится второй приёмный покой

12:05, 02 марта 2021, ПАИ

В Псковской городской больнице появится второй приёмный покой. Об этом сообщил главврач учреждения Алексей Васильев в ходе визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя комитета по здравоохранению Марины Гаращенко 3 марта, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Глава региона посетил больницу, чтобы оценить готовность к возвращению работы в штатном режиме. Он осмотрел кардиологическую реанимацию, где во время коронавируса реанимировали пациентов с COVID-19.

Перед этим губернатор открыл памятный знак в благодарность сотрудникам медучреждения за работу в борьбе с пандемией. Напомним, Псковская городская больница ранее была перепрофилирована под COVID-центр, а с 3 марта снова возвращается к обычной работе.