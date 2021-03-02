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Общество

Идет рассмотрение заявок соискателей премии администрации Псковской области

Комиссия рассматривает документы соискателей премий администрации Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения объектов культурного наследия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Всего на соискание премий администрации области поданы 42 заявки. Из них в области литературы — 8, в области театрального искусства — 2, музыкального искусства — 3, изобразительного искусства — 2, в области архитектуры — 1, в области сохранения объектов культурного наследия — 8 и в области журналистики — 19.

Выдвижение произведений на соискание премий производится организациями независимо от их организационно-правовой формы, общественными объединениями, редакциями печатных и электронных средств массовой информации (газет, журналов, радио-, телепрограмм, интернет).

Ежегодно за наиболее талантливые, оригинальные произведения в области литературы и журналистики, музыкального, театрального, изобразительного искусства, архитектурные объекты, сохранение объектов культурного наследия присуждаются премии администрации Псковской области.

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