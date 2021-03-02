Псковская область занимает 10-е место по уровню заболеваемости COVID в России

15:17, 02 марта 2021, ПАИ

10-е место занимает Псковская область по уровню заболеваемости коронавирусом в России. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время селекторного совещания с медиками 2 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В абсолютных цифрах регион находится на 40-м месте по уровню заболеваемости коронавирусом, в относительных – на 10-м среди 85 регионов.

По СЗФО Псковская область занимает пятое место после Санкт-Петербурга, Карелии, Мурманской и Архангельской областей.