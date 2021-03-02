Михаил Ведерников проводит совещание с медиками

15:02, 02 марта 2021, ПАИ

Селекторное совещание с главными врачами и медицинскими работниками системы здравоохранения Псковской области по вопросам противодействия коронавирусу проводит губернатор Михаил Ведерников сегодня, 2 марта.

На совещании планируется обсудить эпидемиологическую ситуацию в регионе, кампанию по массовой вакцинации от коронавируса, а также обсудить новый очаг COVID-19, который возник в Великолукской межрайонной больнице.

Псковское агентство информации транслирует встречу с медиками в прямом эфире на своем сайте, а также на YouTube-канале и в группе агентства в соцсети «ВКонтакте».