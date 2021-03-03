Михаил Ведерников поздравил Михаила Мишустина с юбилеем

22:47, 03 марта 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с 55-летием.

«С Михаилом Владимировичем мы знакомы не первый год. Из личного опыта общения и сотрудничества могу сказать, что он очень сильный руководитель, который глубоко вникает в рабочие вопросы, блестяще оперирует данными и имеет большой опыт успешной перезагрузки федеральных процессов», – написал губернатор в своём Instagram-аккаунте.

Псковский губернатор подчеркнул, что Михаил Мишустин как глава правительства оказывает значительную, принципиально важную помощь всем регионам, в том числе Псковской области. «Особенно ярко это проявляется в рамках реализации нацпроектов и противодействия коронавирусу. Можно с уверенностью сказать, что без такой поддержки правительства и лично премьер-министра мы бы прошли 2020 год с куда большими потерями», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области пожелал председателю Правительства России сил, терпения, крепкого здоровья и «чтобы все планы реализовывались так, как они были задуманы».