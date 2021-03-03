Премьер-министр России Михаил Мишустин отмечает 55-летие

10:05, 03 марта 2021, ПАИ

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Лобне в Московской области. В должность председателя правительства России Михаил Мишустин вступил 16 января 2020 года. С 21 декабря 2020 года является членом Государственного Совета России.

В настоящее время премьер-министр находится в рабочей поездке по регионам Сибири. С марта 2020 года Мишустин побывал более чем в полутора десятках регионов страны. Самой продолжительной стала поездка по Дальнему Востоку, в рамках которой премьерский борт приземлялся на Чукотке, Камчатке, Колыме и в Приамурье.

В феврале Михаил Мишустин посетил Псковскую область и дал несколько поручений правительству. В частности, он поручил увеличить господдержку индустриальных парков.