0
11:59
Проректор ВШЭ: Возраст учителя в России зависит от привлекательности зарплаты
11:26
Накликал ярость. Псковичи-игроманы не видят угрозы
11:14
До 175 увеличилось число умерших от COVID-19 в Псковской области
11:08
Наталья Плявинская: Мы смогли получить максимально возможную сумму софинансирования на развитие НКО
11:00
Двойной диплом – ПАИ-live c проректором Высшей школы экономики Сергеем Рощиным
10:47
Историческую надпись обнаружили на башне Святых ворот Псково-Печерского монастыря
10:23
Почти 283 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области
Еще новости
Общество

В Эстонии ужесточили коронавирусные ограничения

В Эстонии ввели новые ограничения, связанные с коронавирусом. Как сообщает «Интерфакс», 3 марта правительство страны решило закрыть все непродовольственные магазины и предприятия общественного питания по выходным дням.

Ограничения вступят в силу 6 марта и будут действовать, предварительно, по 28 марта. По выходным смогут работать только аптеки, магазины оптики и зоомагазины.

По будням предприятия общепита по-прежнему смогут обслуживать клиентов на месте до 18:00. В работающих магазинах заполняемость должна быть не более 25%. Также сохраняется требование носить маски.

Учащимся, которым предстоит в этом году сдавать выпускные и государственные экзамены, с 15 марта разрешат вернуться к частичному очному обучению. Остальные ученики продолжат учиться дистанционно, кроме школьников 1-4 классов, которые продолжат ходить в учебные заведения.

Также с 6 марта запрещены спортивные соревнования и мероприятия, пропагандирующие подвижный образ жизни.

Ограничения связаны с резким ростом заболеваемости коронавирусом.

Напомним, с 1 марта Эстония последней в Прибалтике ушла на карантин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Более 16 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки До 175 увеличилось число умерших от COVID-19 в Псковской области 5702 человека заразились коронавирусом в Великих Луках Почти 283 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области Более 21,3 тысячи человек вылечились от COVID-19 в Псковской области Ещё 90 человек заразились коронавирусом в Псковской области В Эстонии ужесточили коронавирусные ограничения Какие люди легче всего адаптировались к пандемии, выяснили ученые Россияне высоко оценили «Спутник V» — гендиректор ВЦИОМ В Псковской области скорректированы ограничения в связи с COVID-19
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Проректор ВШЭ: Возраст учителя в России зависит от привлекательности зарплаты
04 марта 2021
Проректор ВШЭ: Возраст учителя в России зависит от привлекательности зарплаты
До 175 увеличилось число умерших от COVID-19 в Псковской области
04 марта 2021
До 175 увеличилось число умерших от COVID-19 в Псковской области
Наталья Плявинская: Мы смогли получить максимально возможную сумму софинансирования на развитие НКО
04 марта 2021
Наталья Плявинская: Мы смогли получить максимально возможную сумму софинансирования на развитие НКО
Двойной диплом – ПАИ-live c проректором Высшей школы экономики Сергеем Рощиным
04 марта 2021
Двойной диплом – ПАИ-live c проректором Высшей школы экономики Сергеем Рощиным
Историческую надпись обнаружили на башне Святых ворот Псково-Печерского монастыря
04 марта 2021
Историческую надпись обнаружили на башне Святых ворот Псково-Печерского монастыря
Почти 283 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области
04 марта 2021
Почти 283 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области
Каменный век: сообщение о порче имущества псковской инфекционки вызвало негодование псковичей
04 марта 2021
Каменный век: сообщение о порче имущества псковской инфекционки вызвало негодование псковичей
Ещё 90 человек заразились коронавирусом в Псковской области
04 марта 2021
Ещё 90 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Идет загрузка...