В Эстонии ужесточили коронавирусные ограничения

08:59, 04 марта 2021, ПАИ

В Эстонии ввели новые ограничения, связанные с коронавирусом. Как сообщает «Интерфакс», 3 марта правительство страны решило закрыть все непродовольственные магазины и предприятия общественного питания по выходным дням.

Ограничения вступят в силу 6 марта и будут действовать, предварительно, по 28 марта. По выходным смогут работать только аптеки, магазины оптики и зоомагазины.

По будням предприятия общепита по-прежнему смогут обслуживать клиентов на месте до 18:00. В работающих магазинах заполняемость должна быть не более 25%. Также сохраняется требование носить маски.

Учащимся, которым предстоит в этом году сдавать выпускные и государственные экзамены, с 15 марта разрешат вернуться к частичному очному обучению. Остальные ученики продолжат учиться дистанционно, кроме школьников 1-4 классов, которые продолжат ходить в учебные заведения.

Также с 6 марта запрещены спортивные соревнования и мероприятия, пропагандирующие подвижный образ жизни.

Ограничения связаны с резким ростом заболеваемости коронавирусом.

Напомним, с 1 марта Эстония последней в Прибалтике ушла на карантин.