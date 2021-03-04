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Общество

Новое оборудование появится в Псковской городской больнице

Новое оборудование появится в Псковской городской больнице. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире проекта ПАИ-live 4 марта.

«Есть определённый объём финансирования, который нам согласовал президент по просьбе губернатора Михаила Ведерникова на 500 млн рублей», – отметила Марина Гаращенко. Она подчеркнула, что сейчас система здравоохранения региона изношена, в том числе и парк оборудования.

Марина Гаращенко отметила, что в настоящий момент вопрос о поставках нового оборудования решается с Минздравом, в том числе, какое будет оборудование. По её словам, оборудование будет в определённых направлениях, в основном на высокотехнологичные методики.

«Мы хотим предусмотреть определенный объём, чтобы расширить отделение реабилитации в городской больнице и сделать его более мощным, серьёзным, на уровень выше», – подчеркнула руководитель профильного комитета.

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