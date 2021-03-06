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Общество

Эксперт рассказал о недорогом источнике омега-3

Фото с сайта pixabay.com.

Растительное масло и орехи содержат необходимые организму жирные кислоты. Об этом сообщает РИА Новости  со ссылкой на диетолога и эндокринолога Альбину Комиссарову.

Восполнить недостаток омега-3 можно не только с помощью красной рыбы, но и употребляя скумбрию, селёдку, сардины, анчоусы.

«Жирные кислоты в немалом количестве содержатся в орехах, семенах льна, растительном масле», – подчеркнула Альбина Комиссарова в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи».

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