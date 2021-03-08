Более 288 тысяч тестов на коронавирус сделали в Псковской области

12:28, 08 марта 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 902 теста на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 288 140. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале региона.

Всего в Псковской области зарегистрированы 32 744 случая заражения коронавирусом, 21 735 человек выздоровело, 184 пациента умерли.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.