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Общество

Более 288 тысяч тестов на коронавирус сделали в Псковской области

За последние сутки в Псковской области провели 902 теста на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 288 140. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале региона.

Всего в Псковской области зарегистрированы 32 744 случая заражения коронавирусом, 21 735 человек выздоровело, 184 пациента умерли.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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