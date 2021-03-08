0
11:20
Ещё 89 человек заразились коронавирусом в Псковской области
11:15
Более 10 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
10:25
Рекомендации по выбору цветов дал псковичам Роспотребнадзор
09:54
Масленичная неделя началась в России
09:33
Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта
08:46
Александр Котов: Женщины делают наш мир лучше
08:08
Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с 8 Марта
Еще новости
Общество

Ещё 89 человек заразились коронавирусом в Псковской области

32 744 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 89 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровело 21 735 пациентов (за сутки – 34), умерли 184 инфицированных COVID-19 человека. Всего специалисты провели 288 140 (за сутки – 902) тестов на коронавирус.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Ещё 89 человек заразились коронавирусом в Псковской области Ещё 64 жителя Псковской области выздоровели после COVID-19 Более 90 человек заразилось коронавирусом 6 марта в Псковской области Ещё два жителя Псковской области умерли от коронавируса Четыре очага коронавируса остаются активными в Псковской области О новом очаге коронавируса и числе умерших за последние сутки рассказал Михаил Ведерников Стал известен график работы нового пункта вакцинации от COVID-19 в Пскове 117 псковичей излечились от коронавируса за последние сутки Более 90 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Псковской области Ещё два человека умерли от коронавируса в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Ещё 89 человек заразились коронавирусом в Псковской области
08 марта 2021
Ещё 89 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Более 10 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
08 марта 2021
Более 10 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
Рекомендации по выбору цветов дал псковичам Роспотребнадзор
08 марта 2021
Рекомендации по выбору цветов дал псковичам Роспотребнадзор
Масленичная неделя началась в России
08 марта 2021
Масленичная неделя началась в России
Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта
08 марта 2021
Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Александр Котов: Женщины делают наш мир лучше
08 марта 2021
Александр Котов: Женщины делают наш мир лучше
Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с 8 Марта
08 марта 2021
Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с 8 Марта
Международный женский день отмечается сегодня
08 марта 2021
Международный женский день отмечается сегодня

Идет загрузка...