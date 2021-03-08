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Общество

Кот митрополита Тихона Владыка пригласил всех на Масленицу в Печоры

Фото из Instagram-аккаунта кота Владыки

Кот митрополита Псковского и Порховского Тихона Владыка пригласил всех на Масленицу в Печоры, сообщается в Instagram-аккаунте питомца.

«Дорогие друзья и подписчики! Наконец-то! Масленица! Впрочем, всем нам хорошо известна печальная поговорка: «Не все коту масленица». Итак, у нас всего неделя! Посему всех моих подписчиков приглашаю в гости к нам в Печоры. Вы говорите, сметана у вас и дома есть? Да что вы понимаете в сметане?! Такой монастырской – нигде точно нет! Давно на лошадках катались? А на верблюде? Здесь у нас в Печорах верблюд на масленицу приходит! Проинспектировал я тут ярмарку на монастырской площади. Проверил, чем угощают, какие подарки-сувениры. Неплохо! Очень даже неплохо! Вкуснота и красота, скажу я вам! Ну что, выезжаете уже? Тогда помните: на лошадях не успеете! Лучше поездом. Из Москвы с Ленинградского вокзала в 20:23. А из Санкт-Петербурга – «Ласточкой». Но быстрее всего самолётом, они теперь в Псков почти каждый день летают. Мы гостей любим. Учинили на монастырском сайте специальный раздел – «Информация для паломника». Там и про гостиницы, и про экскурсии, и про сметану, и про угощения! Только прошу не забывать: поторопитесь! Помните, что у поговорки и продолжение есть: «Не все коту масленица – будет и Великий пост», – говорится в масленичном послании кота Владыки.

  • Кот митрополита Тихона Владыка пригласил всех на Масленицу в Печоры
    Фото: Instagram-аккаунт кота Владыки
  • Кот митрополита Тихона Владыка пригласил всех на Масленицу в Печоры
    Фото: Instagram-аккаунт кота Владыки
  • Кот митрополита Тихона Владыка пригласил всех на Масленицу в Печоры
    Фото: Instagram-аккаунт кота Владыки
  • Кот митрополита Тихона Владыка пригласил всех на Масленицу в Печоры
    Фото: Instagram-аккаунт кота Владыки
  • Кот митрополита Тихона Владыка пригласил всех на Масленицу в Печоры
    Фото: Instagram-аккаунт кота Владыки

Напомним, главный кот Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря получил имя Владыка. 2 июня 2020 года домашнему питомцу митрополита исполнился ровно один год. Кот понравился псковичам, поэтому «по многочисленным просьбам» коту Владыке завели собственный Instagram.

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