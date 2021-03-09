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Общество

Масленичная ярмарка будет работать в Пскове 13 и 14 марта

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, в этом году в Пскове отменены масленичные гуляния, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Однако 13 и 14 марта в Детском парке будут стоять ярморочные ряды. Псковичам представят около 30 торговых палаток с различной продукцией: сувениры от ремесленников, масленичная одежда, попкорн и сладкая вата, медовая продукция.

По распоряжению Роспотребнадзора продажа блинов на улице запрещена, поэтому на ярмарке будет стоять автолавка с готовой продукцией, где каждый пскович сможет подкрепиться.

Масленичная неделя проходит в России с 8 по 14 марта.

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