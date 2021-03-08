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Общество

Масленичная неделя началась в России

В России началась Масленичная неделя. Проводы зимы будут отмечать с 8 по 14 марта. Во время Масленицы принято провожать зиму и есть блины, которые символизируют солнце.

На каждый день Масленой недели существуют определённые обряды. В понедельник – встреча Масленицы, во вторник – заигрыши или своего рода шутки, потехи и увеселения. В среду тёщи приглашают на блины зятьёв с жёнами. В четверг проходят катания на санях. В пятницу зятья зовут тещу на блины. В субботу блинам угощали у золовок – золовкины посиделки. В Прощёное воскресенье все навещают родственников, друзей и просят прощения друг у друга.

В конце Масленичной недели проводился ритуал сожжения чучела Масленицы.

В этом году из-за пандемии коронавируса Масленицу в Псковской области отметят в усечённом формате – без концертов и массовых гуляний. 

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