Масленичная неделя началась в России

09:54, 08 марта 2021, ПАИ

В России началась Масленичная неделя. Проводы зимы будут отмечать с 8 по 14 марта. Во время Масленицы принято провожать зиму и есть блины, которые символизируют солнце.

На каждый день Масленой недели существуют определённые обряды. В понедельник – встреча Масленицы, во вторник – заигрыши или своего рода шутки, потехи и увеселения. В среду тёщи приглашают на блины зятьёв с жёнами. В четверг проходят катания на санях. В пятницу зятья зовут тещу на блины. В субботу блинам угощали у золовок – золовкины посиделки. В Прощёное воскресенье все навещают родственников, друзей и просят прощения друг у друга.

В конце Масленичной недели проводился ритуал сожжения чучела Масленицы.

В этом году из-за пандемии коронавируса Масленицу в Псковской области отметят в усечённом формате – без концертов и массовых гуляний.