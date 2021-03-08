Тысячу премий распределят между учителями в России

15:51, 09 марта 2021, ПАИ

В Министерстве просвещения России тысячу премий лучшим учителям страны распределили между всеми регионами. Согласно указу президента, премии за достижения в педагогической деятельности вручают с 2019 года. Размер одного поощрения составляет 200 тыс. рублей, присуждаются премии ко Дню учителя — 5 октября, пишет газета «Известия».

Сообщается, что учителя Москвы и Московской области получат больше всего вознаграждений — по 52 премии. На третьем месте расположился Краснодарский край, местные учителя получат 48 поощрений. Далее следуют Республика Башкортостан (33), Республика Дагестан (31), Свердловская область (29), Ростовская область (28) и Санкт-Петербург (26).

Меньше всего премий получат учителя Севастополя (3), Сахалинской области (3), Республики Алтай (3), Республики Калмыкия (2), Магаданской области (1), Еврейской автономной области (1), Ненецкого автономного округа (1) и Чукотского автономного округа (1).

В конкурсе имеют право участвовать школьные педагоги с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю и с педагогическим стажем не менее трех лет.