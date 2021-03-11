Ещё 75 жителей Псковской области заразились COVID-19
Ещё 75 жителей Псковской области заразились COVID-19, 69 выздоровели, сообщается в Instagram губернатора региона Михаила Ведерникова.
Общее число заразившихся с момента начала пандемии составляет 32 906 человек, выздоровевших - 21 844 человека. Скончались 188 человек.
Так, в Пскове зафиксировано 27 новых случаев коронавируса, в Великих Луках - 13, в Порховском и Гдовском районах - по 5 случаев, в Новосокольническом и Великолукском - по 4, в Плюсском - 3, в Псковском, Островском, Печорском, Куньинском, Пушкиногорском - по 2, в Невельском, Дедовичском, Локнянском, Усвятском районах - по 1 случаю.