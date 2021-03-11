Два симфонических концерта организует филармония на горе Соколиха в Пскове

12:55, 11 марта 2021, ПАИ

Два симфонических концерта организует филармония на горе Соколиха в Пскове, сообщила в эфире ПАИ-live директор областной филармонии Елизавета Барышникова. Концерты станут возможными благодаря гранту Министерства культуры, который выиграл «Псковконцерт».

«Мы будем реализовывать этот грант в июне – 12 и 13 июня на горе Соколиха пройдут два концерта, посвящённые этой юбилейной дате [800-летие Александра Невского. – ПАИ]. Это будет такой опен-эйр в наших лучших традициях. Это будет необычно. Площадка достаточно сложная, но я надеюсь, что мы справимся со всеми сложностями и это будет здорово», – сказала Елизавета Барышникова.

О «начинке» концертов станет известно позже. «Николай Хондзинский, как художественный руководитель этого фестиваля, потом расскажет о художественной составляющей. Но 100 % там будет звучать кантата Прокофьева «Александр Невский». Даю гарантию», – подытожила Елизавета Барышникова.