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Культура

Елизавета Барышникова: Филармонии нужен свой хор

«Со своей стороны я могу сказать, что нам нужен хор. Мы часто приглашаем коллективы из других городов, чтобы делать свои проекты. Если бы у нас был свой хор, у нас было бы гораздо больше возможностей по реализации проектов, расширению репертуара нашего оркестра», – заявила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в эфире ПАИ-live 11 марта.

По словам Барышниковой, со своим хором в филармонии появилась бы возможность проводить больше репетиций и «выдавать более качественные концерты». Директор филармонии надеется, что хор из 30-40 человек обязательно появится, но это «достаточно дорогостоящий проект».

«По моему мнению, по линии епархии достаточно активно занимаются развитием хоровой культуры в регионе, и, как вы знаете, во время Ганзы у нас был сводный хор Псковской области, довольно обширный. И сейчас периодически хор собирается, но на постоянной основе, с зарплатой, – такого хора у нас ещё нет», – сказала Барышникова.

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