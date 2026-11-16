Минпросвещения встало на защиту Пушкина: убранную строфу из учебника вернут в полном объёме

17:27, 16 ноября 2026, ПАИ

История со стихотворением Александра Пушкина «Зимний вечер», из которого в учебнике для третьего класса исчезла строфа, получила продолжение. Минпросвещения России заявило, что произведения русских классиков должны изучаться школьниками в неизменном виде, а произвольное сокращение текстов недопустимо.

Ведомство поддержало позицию советника президента РФ Елены Ямпольской, указавшей, что в новые государственные учебники по литературе для пятых классов стихотворение войдёт в полном объёме. Сама Ямпольская, комментируя ситуацию, пояснила, что учебник, где обнаружили усечённый вариант, относится к действующей коммерческой, но уже устаревающей линейке, и отметила, что в программе для третьего класса этого стихотворения нет. В Минпросвещения напомнили, что в стране завершается переход на единые государственные учебники: обучение по новым линейкам по русскому языку и литературе для пятых – шестых и 10–11-х классов начнётся с 1 сентября 2027 года, а полный переход, включая обновление материалов начальной школы, запланирован на 2028 год.

Поводом для разбирательства стала публикация «Фонтанки»: читательница обнаружила, что в учебнике «Литературное чтение» для третьего класса серии «Литературное чтение. 1–4-е классы» текст Пушкина представлен без строфы «Выпьем с горя; где же кружка? / Сердцу будет веселей». Под заголовком произведения при этом указано, что строки даны в сокращённом виде. Женщина рассказала, что сыну задали учить стихотворение, и при сверке с полным сборником Пушкина выяснилось, что в учебнике не хватает четверостишия. «Теперь Пушкин не тот, что прежде», – поделилась она.

В издательстве «Просвещение» объяснили изъятие строфы требованиями экспертизы. Там сослались на приказ Минпросвещения, согласно которому одним из критериев оценки учебной литературы является отсутствие информации, побуждающей к употреблению алкоголя, а также на профильный закон о защите детей от негативной информации. Там также указали, что использование фрагментов произведений – распространённая практика подготовки учебников, позволяющая знакомить школьников с классикой с учётом возраста и образовательных задач.

В парламенте решение составителей учебника вызвало критику. Сенатор Айрат Гибатдинов назвал сокращение неразумным, отметив, что дети должны знакомиться с классикой в полном виде, хотя определённые ограничения необходимы – «важно лишь не доводить их до абсурда».

Стихотворение «Зимний вечер» («Буря мглою небо кроет…») было написано А. С. Пушкиным в 1825 году в селе Михайловское Псковской губернии, где поэт находился в ссылке после возвращения из южной ссылки. Летом 1824 года он был отправлен из Одессы в имение своей матери и после отъезда родителей остался в доме с няней Ариной Родионовной, не покинувшей семью Пушкиных. По свидетельству современников, поэт, отлучённый от друзей и близких, с большим опозданием получавший письма, книги и журналы, порой погружался в сумрачное состояние, особенно в ненастное время года. Вероятно, в этом настроении и было написано стихотворение. Автограф произведения не сохранился, дата написания – 1825 год – была установлена исследователями по пометкам, позднее сделанным автором в списке стихов, готовившихся к печати. Впервые «Зимний вечер» опубликовали в альманахе Антона Дельвига «Северные цветы» за 1830 год.