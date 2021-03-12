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Общество

Ещё два человека скончались от COVID-19 в Псковской области

В Псковской области от коронавируса скончались ещё два человека. С начала пандемии умерли 193 человека. Такие данные приводит официальный Telegram-канал региона.

Всего в Псковской области зарегистрировано 33 000 случаев заражения коронавирусом, 21 973 человека выздоровели.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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Ещё два человека скончались от COVID-19 в Псковской области Почти 293 тысячи тестов на коронавирус сделали в Псковской области Почти 22 тысячи человек избавились от коронавируса в Псковской области Более 12 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса 33 тысячи человек заболели коронавирусом в Псковской области с начала пандемии Александр Братчиков сделал прививку от COVID-19 Более 14 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки Еще три человека в Псковской области скончались от коронавируса Более 291 тысячи тестов на коронавирус сделали в Псковской области Более 21,8 тысячи человек вылечились от COVID-19 в Псковской области
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