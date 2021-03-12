Ещё два человека скончались от COVID-19 в Псковской области

11:11, 12 марта 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончались ещё два человека. С начала пандемии умерли 193 человека. Такие данные приводит официальный Telegram-канал региона.

Всего в Псковской области зарегистрировано 33 000 случаев заражения коронавирусом, 21 973 человека выздоровели.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.