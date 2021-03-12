Гостей печорской Масленицы будут катать лошади

12:53, 12 марта 2021, ПАИ

В выходные, 13 и 14 марта, на масленичных гуляниях возле Псково-Печерского монастыря детей и взрослых будут катать лошади, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Гостей праздника будет катать конная упряжка конезаводчицы Ирины Тихоновой.

Как рассказала Ирина Тихонова, поскольку дорога вокруг монастыря холмистая, на импровизированную карету она установила автомобильные тормоза и мост от «Волги», хотя это скорее подстраховка, лошади понимают ее с полуслова.

«Я в основном стараюсь их так приучать, чтобы они со слов управлялись, это намного удобнее, чем руками делать какие-то манипуляции».

Очень быстрой езды владелица не обещает, но традициями пассажиры проникнутся непременно.

«Прокатиться лихо, на рысаках, в этом наш настоящий русский дух, наверное», - замечает Ирина Тихонова.

Также к масленичным гуляниям возле Псково-Печерского монастыря кафе «Несвятые святые» приготовит около тысячи блинов с разными начинками. На площади перед монастырем пройдут два концерта группы «Разносолы».

Подробнее о том, как пройдет Масленица в Печорах, смотрите в сюжете Дмитрия Коновалова.