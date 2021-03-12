На Масленице у Псково-Печерского монастыря выступит группа «Разносолы»

12:59, 12 марта 2021, ПАИ

На Масленице возле Псково-Печерского монастыря, которая пройдет 13-14 марта, выступит группа «Разносолы», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Выступление музыкантов станет гвоздем масленичной программы. «Разносолы» существуют уже несколько лет, выступали на разных фестивалях в российских регионах, в качестве уличного бэнда покоряли набережную Крыма, на Масленице в Печорах музыканты отыграют два дня с часовой программой, концерт состоится в любую погоду.

«Будем надеяться, что весна сжалится над нами и глобальных морозов не будет, иначе руки на инструментах будут, мягко говоря, прилипать к ладам. Уличные выступления - это всегда здорово. Почему? Потому что ничего не сковывает, да, открытое пространство, можно как следует похулиганить, подвигаться, пообщаться с народом», - отметил солист группы Константин Васильев.

Также к масленичным гуляниям возле Псково-Печерского монастыря кафе «Несвятые святые» приготовит около тысячи блинов с разными начинками. Гостей праздника будет катать конная повозка Ирины Тихоновой.

Подробнее о том, как пройдет Масленица в Печорах, смотрите в сюжете Дмитрия Коновалова.