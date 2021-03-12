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Печорское кафе «Несвятые святые» к Масленице нажарит около тысячи блинов
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Общество

Печорское кафе «Несвятые святые» к Масленице нажарит около тысячи блинов

Су-шеф кафе "Несвятые святые" Антон Шпак готовит блины. Фото ПАИ.

 

Кафе «Несвятые святые» в Печорах к празднованию Масленицы в ближайшие выходные приготовит около тысячи блинов. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказал сушеф кафе Антон Шпак.

Блины готовятся по домашнему рецепту. На приготовление уйдут десятки яиц, килограммы муки и литры молока.

Как рассказал Антон Шпак, в меню кафе блины есть всегда, они востребованы в любое время года, но накануне Масленицы кухня приведена в повышенную готовность. На предварительную жарку вышли дополнительные сотрудники. Готовят около тысячи блинов и не менее 10 видов начинок к ним. Будут угощать блинами с печеным яблоком, с мясом, с куриной печенью, с ветчиной и сыром, с икрой.

Чай с розмарином и блины-мешочек с печеными яблоками. Фото ПАИ.

Дегустация традиционного блюда - это один из пунктов праздничной программы, которую Псково-Печерский монастырь готовит на Масленицу.

Блинное угощение будет доступно в кафе, а также уличную кухню установят прямо на площадке возле монастыря. Там же для детей и взрослых предусмотрена игровая программа в народных традициях.

Гостей праздника также будет катать конная повозка Ирины Тихоновой. На площади перед монастырем пройдут два концерта группы «Разносолы».

Подробнее о том, как пройдет Масленица в Печорах, смотрите в сюжете Дмитрия Коновалова.

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