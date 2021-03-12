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Общество

24 медучреждения Псковской области оснастят современным медицинским оборудованием

24 медучреждения Псковской области оснастят современным медицинским оборудованием. Об этом рассказала первый вице-губернатор Вера Емельянова в эфире проекта ПАИ-live 12 марта.

Вера Емельянова подчеркнула, что была проведена большая работа с федеральными правительствами, с Министерством здравоохранения России.

«Псковская область сегодня имеет достаточно высокий уровень поддержки на всех уровнях, и в этом году мы действительно планируем порядка 500 миллионов рублей направить на укрепление материально-технической базы, приобретение современного оборудования, которое так необходимо нашему населению», – отметила Вера Емельянова.

24 государственных медицинских учреждения получат необходимое и важное оборудование, прежде всего для диагностики заболевания. В планах приобрести компьютерный томограф, рентгеновское оборудование, современное оборудование для лечения глазных болезней, урологических заболеваний, которое также необходимо сегодня в областной больнице, и лазер для урологической хирургии.

«Мы планируем приобрести современное оборудование для реабилитационного отделения, оборудование для проведения раннего скрининга неонатальных болезней – в наших медицинских организациях это тоже крайне необходимо, потому что здоровье мамы и здоровье ребёнка сегодня также стоит на первом месте», – добавила Емельянова.

Также современное оборудование требуется для экстренных хирургических вмешательств, в том числе для пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

«Данные работы проводятся активно нашим комитетом здравоохранения, и мы думаем, что в ближайшее время простые пациенты это реально будут ощущать», – подчеркнула первый заместитель губернатора.

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