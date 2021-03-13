Двумя компонентами прививки от COVID-19 вакцинировали более 1300 великолучан

10:02, 13 марта 2021, ПАИ

1 326 жителей Великих Лук вакцинировали двумя компонентами прививки от коронавируса, первый компонент получил 2 131 человек. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в еженедельном обращении в своём Instagram-аккаунте.

С начала прививочной кампании Великолукская межрайонная больница получила 2 620 доз вакцины «Спутник V» и такое же количество для введения второго компонента. Николай Козловский отметил, что в наличии имеются запасы вакцины, и напомнил, что 17 марта для жителей города будет организован мобильный пункт прививок от COVID-19 в ТЦ «Апельсин».

Вакцинироваться может любой желающий по предварительной записи по номеру 9-38-78. При себе следует иметь паспорт и полис. Бесплатная вакцинация также проводится в городских поликлиниках № 1 и 3 по предварительной записи. Записаться на прививку можно по телефону регистратуры, единому номеру 122 или на сайте госуслуг. Прививочные кабинеты работают с 08:00 до 18:00.