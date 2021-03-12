Мобильный пункт прививок от COVID-19 будет работать в Великих Луках

13:49, 12 марта 2021, ПАИ

Жители города Великие Луки могут бесплатно сделать прививку от COVID-19 в городских поликлиниках № 1 и № 3. Об этом сообщает районная газета «Великолукская правда. Новости».

В связи с большим количеством желающих вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции 17 марта 2021 года с 9:00 до 15:00 в ТЦ «Апельсин» будет организован дополнительный выезд мобильного прививочного пункта.

Он будет находиться около входа в отделение Сбербанка в указанном торговом центре, а поствакцинальный пункт расположится в павильоне № 5 Б.

Всем желающим вакцинироваться в мобильном прививочном пункте необходимо предварительно записаться по номеру телефона 9-38-78.