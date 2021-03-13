Псковский депутат отреагировал на запрет использовать «Катюшу» на Олимпиаде

13:32, 13 марта 2021, ПАИ

На запрет использования песни «Катюша» на Олимпиаде отреагировал депутат Госдумы от Псковской области, секретарь реготделения «Единой России» Александр Козловский в своём Instagram-аккаунте.

«Нам важно знать, что думаете вы, наши земляки, жители Псковщины, жители Российской Федерации, – отметил Александр Козловский. – Ждём от вас предложений. Я уверен, что все вместе мы победим».

Ранее российский политический и спортивный деятель Николай Валуев отметил, что команда может использовать кричалки или жесты для обозначения, что это российская команда.