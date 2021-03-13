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Общество

Николай Валуев призвал псковичей придумать гимн для спортсменов на Олимпиаде

Придумать гимн для спортсменов на Олимпиаде призвал псковичей российский политический и спортивный деятель Николай Валуев. Об этом сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь реготделения «Единой России» Александр Козловский в своём Instagram-аккаунте.

«Я сегодня узнал о решении CAS в отношении песни «Катюши», которую должны были исполнять во время выхода нашей олимпийской команды», – отметил Валуев, призвав придумать гимн жестами, песнями или кричалками, которые были бы присущи России.

Боксёр отметил, что существует огромное количество вариантов для команды, которая не сможет подпасть под санкции суда.

Накануне стало известно, что CAS отклонил запрос на использование песни «Катюша» вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

13 марта Николай Валуев прибыл в Псковскую область с рабочей поездкой, посетил тренировку великолукских спортсменов и Псковский центр единоборств.

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