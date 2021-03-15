Возможную причину плохого самочувствия весной назвал врач

08:25, 15 марта 2021, ПАИ

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко назвал основные причины плохого самочувствия в весенне-осенний период. Об этом пишет газета «Известия».

Кузьменко считает, что недомогание весной и осенью является типичной проблемой межсезонья — в этот период происходят резкие перепады температур, а люди часто простужаются. Между тем эксперт отметил, что, если человек начинает шмыгать носом на улице в холодную погоду, это не значит, что у него начинается насморк или он заболевает.

Врач объяснил, что это нормальная реакция носовых путей, поскольку на фоне холода вырабатывается большое количество слизи, чтобы нос согревать естественным образом. Это не является патологией. Если же такая реакция сопровождается повышением температуры или кашлем и болью в горле, тогда уже можно говорить о том, что человек заболел. Вероятнее всего, это будет обычная простуда, которая проходит за семь дней.

Кузьменко опровергнул связь плохого самочувствия весной с признаком авитаминоза, поскольку недостаток витаминов ведет к конкретным заболеваниям: цинга, куриная слепота. Поэтому избавиться от весенней слабости при помощи приема витаминов вряд ли получится.