Налоговый вычет за фитнес для несовершеннолетних предложили ввести в Госдуме

09:53, 15 марта 2021, ПАИ

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за фитнес для несовершеннолетних, соответствующие изменения предлагается внести в законопроект о налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за траты на физкультурно-оздоровительные услуги, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из авторов законопроекта, депутата Госдумы по бюджетам и налогам от «Единой России» Валерия Скруга.

По его словам, в новой версии проекта предлагается дать право получать вычет за несовершеннолетних детей.

«Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей», — сказал господин Скруг «Парламентской газете». Издание отмечает, что налоговый вычет можно получить в том числе за подопечных и усыновленных детей.

Президент России Владимир Путин поручал проработать возможность налогового вычета за расходы на спорт еще в 2018 году.