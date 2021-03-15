Более восьми тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки

11:50, 15 марта 2021, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 8 447 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

14 марта в стране зафиксировано 404 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России выявлено 9 437 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 15 марта в России выявлено 4 400 045 случаев заболевания коронавирусом, 4 003 576 человек выздоровело, 92 494 – умерли. В Псковской области зарегистрировано 33 284 случая заражения коронавирусом, 22 218 пациентов выздоровело, 202 человека умерло.