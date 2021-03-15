0
13:01
Для введения в эксплуатацию Дома губернатора в Пскове требуются археологические изыскания
12:24
Леса с колокольни Троицкого собора могут снять к концу 2021 года
12:04
Реставрируй это – ПАИ-live с Вадимом Нэдиком
11:45
До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 16 марта
11:19
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
11:19
Подрядчика обязали заново отремонтировать лестницу в Ботаническом саду Пскова
10:05
Более 296 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
Еще новости
Общество

Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области

В Псковской области от коронавируса скончались ещё три человека. С начала пандемии от COVID-19 умерло 202 человека. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Всего в Псковской области зарегистрировано 33 284 случая заражения коронавирусом, 22 218 человек выздоровело.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Более восьми тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки Более 296 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области Более 13 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса Ещё 92 человека заразились коронавирусом в Псковской области Более девяти тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки Более 295 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области Более 22,2 тысячи человек вылечились от COVID-19 в Псковской области Ещё 95 человек заразились коронавирусом в Псковской области Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области Митрополит Тихон вручил награды борющимся с коронавирусом медикам
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Для введения в эксплуатацию Дома губернатора в Пскове требуются археологические изыскания
15 марта 2021
Для введения в эксплуатацию Дома губернатора в Пскове требуются археологические изыскания
Леса с колокольни Троицкого собора могут снять к концу 2021 года
15 марта 2021
Леса с колокольни Троицкого собора могут снять к концу 2021 года
Реставрируй это – ПАИ-live с Вадимом Нэдиком
15 марта 2021
Реставрируй это – ПАИ-live с Вадимом Нэдиком
До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 16 марта
15 марта 2021
До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 16 марта
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
15 марта 2021
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
Подрядчика обязали заново отремонтировать лестницу в Ботаническом саду Пскова
15 марта 2021
Подрядчика обязали заново отремонтировать лестницу в Ботаническом саду Пскова
Более 296 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
15 марта 2021
Более 296 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области 1
Мокрый снег и 7 градусов тепла ожидается 15 марта в Псковской области
15 марта 2021
Мокрый снег и 7 градусов тепла ожидается 15 марта в Псковской области

Идет загрузка...