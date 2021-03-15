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Общество

Для наблюдения за памятниками ЮНЕСКО в Пскове закупили специальные маяки

Для наблюдения за памятниками ЮНЕСКО в Пскове закупили специальные маяки. Об этом сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик в эфире ПАИ-live 15 марта.

Вадим Нэдик напомнил, что созданная в регионе Служба управления объектами ЮНЕСКО проводит мониторинг состояния памятников Пскова, включённых в список объектов всемирного наследия.

Также он сообщил, что для наблюдения за памятниками ЮНЕСКО в Пскове закупили специальные маяки. «На всех местах, где уже есть повреждения, трещины и какие-то дефекты, устанавливаются подвижные маяки, за которыми ведётся наблюдение. Буквально на них стоит шкала, то есть все движения в одну или другую сторону чётко фиксируются», – пояснил Вадим Нэдик.

В июле 2019 года памятники древнего Пскова внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В октябре 2020 года Псково-Изборскому объединенному музею-заповеднику передали сертификат о включении псковских храмов в список ЮНЕСКО.

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