Реставрируй это – ПАИ-live с Вадимом Нэдиком

12:04, 15 марта 2021, ПАИ

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик стал гостем эфира ПАИ-live на портале Псковского агентства информации в понедельник, 15 марта.

В разговоре с руководителем проекта ПАИ-live Александром Машкариным Вадим Нэдик рассказал об основных объектах, на которых в этом году будут проходить реставрационные работы, а также о главных направлениях деятельности по десяти памятникам ЮНЕСКО в Пскове.

Что нашли реставраторы в стенах колокольни Троицкого собора, когда с неё снимут леса, как удалось сэкономить средства на реставрации церкви Косьмы и Дамиана, когда уже Детско-юношеская библиотека имени Каверина вернется домой в Дом губернатора – об этом в эфире ПАИ-live с Вадимом Нэдиком.