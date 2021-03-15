Десять видеосюжетов планируют снять о псковских памятниках ЮНЕСКО

13:33, 15 марта 2021, ПАИ

Десять короткометражных сюжетов планируется снять про каждый из псковских памятников, включённых в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик в эфире ПАИ-live 15 марта.

Вадим Нэдик также отметил, что планируется издать целую серию книг, как минимум пятитомник, который будет включать различные вопросы, в первую очередь связанные с объектами ЮНЕСКО.

Кроме того, руководитель профильного комитета отметил, что в этом году в регионе планируется провести и фотоконкурс, посвящённый псковским храмам, включённым в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В июле 2019 года памятники древнего Пскова внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В октябре 2020 года Псково-Изборскому объединенному музею-заповеднику передали сертификат о включении псковских храмов в список ЮНЕСКО.