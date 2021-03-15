Новый туристический маршрут по реке Великой появится в Пскове
Новый туристический маршрут по реке Великой появится в Пскове, сообщил в эфире ПАИ-live председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.
По его словам, маршрут разрабатывается совместно с комитетом по туризму. Туристов планируют знакомить с объектами ЮНЕСКО, расположенными вдоль реки.
В 2019 году 10 псковских памятников были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В их числе собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор, ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы, церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда, церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления с Запсковья со звонницей, церковь Николы со Усохи и церковь Василия на Горке.