Монастырские жемчужины Пскова: Мирожская и Снетогорская обители

17:44, 27 мая 2019, ПАИ

До революции 1917 года в Пскове располагались четыре действующих монастыря - два мужских и два женских: Мирожский, Снетогорский, Иоанно-Предтеченский (закрыт в 1923 году) и Старо-Вознесенский. До наших дней сохранились лишь два — Мирожский (мужской) и Снетогорский (женский).

От Иоанно-Предтеченской обители осталась лишь одноимённая церквушка. Её можно увидеть на Комсомольской площади Пскова перед радиозаводом. Между Советской и улицей Свердлова сохранилась и часть ансамбля Вознесенского монастыря. Сейчас в одном из его храмов располагается городской планетарий.

Самой древней монашеской обителью Пскова является Спасо-Мирожский мужской монастырь на берегу Великой при впадении в неё небольшой речки Мирожки (отсюда и название монастыря). Здесь было удобнее натягивать мережи для ловли рыбы. От мережей, по народному преданию, и произошло название речушки.

Точной даты его основания нет, так как до XIII века летописание в городе ещё не велось. В поздних ежегодных отчётах монастыря указывалось, что его главный каменный храм построен в 1156 году. Некоторые исследователи в подтверждение приводят сообщение новгородских летописей о смерти в том году архиепископа Новгородского и Псковского Нифонта, где среди его заслуг указано возведение Спасо-Преображенского собора в Пскове. Впрочем, часть историков полагают, что монастырь всё же основал предшественник Нифонта Иоанн в 1120-х годах.

Преображенский собор – древнейший из сохранившихся храмов и зданий Пскова. Нетрудно подсчитать, что в 2019 году ему исполнилось 863 года. В его архитектуре находят черты греко-византийской строительной техники. Не случайно биографы Нифонта делают предположение, что он – выходец из Византийской империи.

Для внутренней отделки храма новгородский владыка выписал лучших греческих мастеров, которые украсили стены фресками потрясающей красоты. До нас дошло не менее 80% первоначальной росписи. Композиции рассказывали псковичам об основных сюжетах Священного Писания. Единственные сохранившиеся в Пскове фрески домонгольского периода по сей день производят впечатление своей красотой и насыщенностью красок, и совершенно точно достойны отдельной большой экскурсии.

В XVI веке фрески храма забелили и забыли про них. Часть изображений в алтаре случайно открылись во время ремонта в 1858 году. В XX веке периодически велись работы по раскрытию древней фресковой живописи и укреплению красочного слоя.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Расчистка фресок заставила задуматься о сохранности всего собора. 6 августа 1897 года, в день Преображения Господня, последовало высочайшее соизволение императора Николая II о выделении средств на реставрацию храма и его стенной живописи. Работами руководила комиссия из столичных академиков, техническую часть поручили псковскому городскому архитектору Фёдору Нестурху. При этом исправили повреждения кладки стен, сделали бетонными основания для пола, обеспечили быстрый сток воды в реку после наводнений, от которых часто страдал (и по сей день страдает) монастырь и собор. В храме до сих пор видны отметины наиболее высоких уровней стояния воды. 27 августа 1902 года епископ Сергий заново после ремонта освятил Спасо-Преображенский собор.

Интересный факт: на протяжении всей своей истории храм был холодным и не отапливался, поэтому регулярные богослужения здесь совершались от Пасхи до Крестовоздвижения в сентябре.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В результате церковной реформы 1764 года в Пскове закрылись сразу девять монастырей, а богатую Мирожскую обитель с немалыми земельными угодьями и 950 крепостными отнесли к последнему, третьему классу и определили иметь не более 12 обитателей. Впрочем, обычно монахов и послушников было даже меньше. Для их проживания в 1789 году западнее Святых ворот построили и в 1879 году расширили братский корпус с десятью кельями на втором этаже, трапезной и кухней внизу. Примерно тогда же появилась и колокольня. Также в ансамбль монастыря входит церковь Святого Стефана Архидьякона, поставленная на Святых вратах монастыря, и деревянный на каменном основании настоятельский корпус — с левой стороны напротив Преображенского собора.

В 1922 году советская власть упразднила Мирожский монастырь, вновь молитва здесь зазвучала лишь через 72 года – в 1994-м.

Сейчас численности братии достигает 10 человек. Настоятель обители — игумен Серафим (Козулин). В будние и выходные дни богослужения в Мирожском монастыре начинаются в 7:00 (в Великий пост — в 6:00). С этого момента и до 20:00 желающие — туристы или паломники — могут попасть на территорию обители и помолиться в храмах.

Главный храм монастыря — Преображенский собор — находится в пользовании Псковского музея-заповедника. Он открыт для посещений ежедневно (кроме понедельника) с 11:00 до 18:00. Попасть в собор можно лишь в сухую погоду и при наличии билета из кассы неподалёку. Даже службы в соборе братия монастыря проводит только после согласования с руководством музея, чтобы не навредить древним фрескам. Обычно это бывает в важнейшие двунадесятые праздники, связанные с евангельской историей и историей церкви.

Стефановский храм, в котором богослужения проходят каждый день, открыт для свободного доступа без входной платы. Здесь же, в цокольном этаже храма, с 9:00 до 18:00 работает церковная лавка, в которой можно приобрести свечи, благовония и иконы, написанные монахами Мирожского монастыря. В обители действует иконописная мастерская.

Летом в обители открыта чайная лавка, где можно попробовать травяные чаи.

Контакты монастыря: 8 8112 57-64-03 (канцелярия), 8 911 691 12 34 (отец Афанасий), 8 921 117 43 79 (Татьяна Фёдоровна) е-mail: monmir@mail.ru.

Адрес монастыря: Мирожская набережная, 2. Добраться до места можно от железнодорожного вокзала до остановки «Дамба» на автобусе №2 или 2А.

Сайт монастыря: mirozhsky-monastery.ru.

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Действующий Снетогорский Рождественский монастырь располагается на высоком скалистом мысе - Снятной горе в излучине реки Великой. Своё название он получил как раз благодаря этому топониму. Зачастую некоторая разница в наименовании монастыря и горы приводит к путанице: даже коренные псковичи по ошибке иногда называют монастырь «СнЯтогорским». Считается, что название горы происходит от крошечной рыбки - снетка, которая заходила сюда на нерест из Псковского озера.

Любопытно, что изначально обитель была мужской. В XIII веке её основал, предположительно, Иоасаф Снетогорский. Иоасаф был автором аскетического монастырского устава, который стал примером для всего псковского монашества. В 1299 году игумен принял мученическую смерть от ливонских рыцарей. Тогда же обитель и все её 17 насельников были сожжены. Святые мощи преподобномученика Иоасафа по сей день покоятся в раке Троицкого собора в Псковском кремле.

Рыцарей разгромил псковский князь Довмонт. Он же повелел поставить в разорённой обители новый каменный храм во имя Рождества Богородицы. Церковь была готова к 1311 году. С тех пор до наших дней фрагментарно сохранились великолепные фрески работы псковских мастеров. Правда, в целости и сохранности фрески простояли немногим более ста лет. Едва ли не в каждом веке (зачастую не по одному разу) в монастыре случался сильный пожар, наносивший настенной росписи непоправимый урон. В конце концов, после очередного восстановления храма фрески скрылись под побелкой, иконостасом и прочими деталями внутрицерковного убранства. Лишь в 1909 году под осыпавшейся побелкой внезапно проступили фрагменты древней живописи. Тогда же началась их расчистка. Восстановление шедевра не завершено до сих пор.

Осенью 1472 года Псков встречал царственную гостью. Византийская царевна Софья Палеолог, невеста великого князя Ивана III, «проездом через Эстляндию с моря на Ревель и Дерпт, по Чудскому озеру прибыла к устью Великой реки, потом плывучи вверх по реке, остановилась в Снетогорском монастыре, слушала молебен». Затем, переодевшись в царское платье, отплыла к Пскову, где гостила пять дней.

В XVI веке в монастыре построили ещё один храм - тёплую каменную церковь Николая Чудотворца с погребами, трапезной палатой и кельями. В этом же столетии возводится церковь Вознесения Господня «под колоколы». В последнем варианте общая высота колокольни от земли до верхушки креста составляла 63 метра. Прибавим сюда высоту Снятной горы от поверхности реки — 27 метров, и станет понятно, насколько постройка возвышалась над окрестностями. По современным меркам это соответствовало бы 30-этажному жилому дому. Псковскую звонницу не раз сравнивали с колокольней Ивана Великого в Московском кремле.

Однако до наших дней сооружение не сохранилось. В 20-е годы XX века со звонницы сбросили все колокола, погиб и самый старинный, отлитый в 1516 году. Повредилась кровля колокольни, со стен стала осыпаться штукатурка. Администрация профсоюзного дома отдыха, разместившегося на Снятной горе в это время, стала требовать сноса колокольни, утверждая, что она вот-вот рухнет. Архитекторы это заявление опровергли, однако колокольня всё равно не уцелела, в 1933 году её разобрали. Сейчас от древней звонницы остались лишь руины подвала и первого этажа Вознесенской церкви. Историю сноса колокольни в «Псковской правде» от 21 марта 1992 года опубликовал известный краевед Натан Левин.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





До прихода к власти «воинствующих безбожников» Снетогорская обитель только расцветала. В XVII за монастырём числится 2000 крепостных, не менее 370 крестьянских дворов, две мельницы на берегу Псковы. На большом Торгу монахи держали свои кузнецкие, иконные и сапожные лавки, промышляли рыбной ловлей - в немалых размерах. Благодаря успеху в производственных делах строительство обители продолжалось вплоть до XX века. Кроме трапезной и келий расширился притвор Рождественского храма, построены Святые ворота, монастырская ограда, конюшня и амбары. Справа от дороги, ведущей к обители, устроена часовня Святителей Московских (XVII век).

Как наваждение, в обычную монастырскую жизнь с незавидным постоянством вмешивались пожары, возникавшие, то из-за неосторожности, то после удара молнии. В 1710 году случился пожар, в огне которого погиб архив, содержавший ценнейшие документы со времени основания обители. В 1805 году обитель упразднили и передали ее недвижимость под летнюю резиденцию псковских архиереев [общее название высших чинов духовенства — ПАИ]. Тогда же на территории возведены архиерейские покои.

В 1941 году фашисты устроили на территории монастыря бункер-убежище штаба гестапо и дом отдыха немецких офицеров. В Рождественском соборе разместилась конюшня. После войны в бывшем монастыре находился детский туберкулёзный санаторий, с начала 1960-х по 1990-е — детский кардиологический санаторий.

В XXI веке часть ограды Снетогорского монастыря и южная башня оказались под угрозой существования. Злую шутку сыграло само место расположения обители на непрочной известняковой плите, которая разрушается под воздействием дождевых и талых вод. Фрагменты плиты осыпаются в Великую. В результате строения практически повисли над обрывом. К спасению уникального объекта привлечены и региональные, и федеральные силы и средства.

Сейчас в обители живут 80 сестёр-насельниц. Обязанности настоятельницы исполняет монахиня Рафаила (Позигунова). В будние и выходные дни богослужения в Снетогорском монастыре начинаются в 7:00. С этого момента и до 22:00 желающие — туристы или паломники — могут попасть на территорию обители и помолиться в храмах.

Для свободного посещения открыта вся территория обители и Никольский храм. После предварительного обращения можно попасть и в собор Рождества Богородицы, полюбоваться на подлинные фрески XIV века.

В обители действует чайная, где продаётся свежая выпечка и хлеб. Здесь вас также угостят монастырским сбитнем, травяным чаем и натуральным квасом, который можно забрать с собой.

Помимо икон, свечей, крестиков и благовоний в церковной лавке путешественники найдут книги-летописи по истории Снетогорского монастыря и познавательный монашеский дневник «Один год монастырской жизни», который позволит познакомиться с жизнью обители изнутри. Автором дневника стала насельница монастыря - монахиня София. Также в лавке продаётся травяное мыло, его на основе чистотела изготавливают сами монахини. Одной из сестёр мыло помогло избавиться от мучившего её псориаза. А заживляющую монастырскую мазь, в состав которой входит десяток ингредиентов, в том числе прополис, из церковной лавки заказывают даже по почте. Лавка работает с 8:00 до 20:00.

Телефоны, по которым можно связаться со Снетогорским монастырём для заказа экскурсий и разрешения на посещение Рождественского собора 8 921 118 99 98 (монахиня Михаила); 8 951 754 41 03 (церковная лавка); 8 8112 75-01-25 (канцелярия).

Адрес монастыря: Снятная гора, 1. Добраться до места можно от железнодорожного вокзала до конечной остановки «Снетогорский монастырь» на автобусе №1.

Сайт монастыря: snetogor.ru