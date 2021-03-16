Санкт-Петербург и Барселону больше всего любят фотографировать российские туристы

08:52, 16 марта 2021, ПАИ

Санкт-Петербург и Барселону больше всего любят фотографировать российские туристы, говорится в исследовании OneTwoTrip.

Согласно полученным данным, наиболее подходящим для съемки городом, по мнению отечественных путешественников, является Барселона — 7,4 процента респондентов привезли максимальное количество кадров именно оттуда.

Немного менее популярными среди отдыхающих-фотографов оказались Санкт-Петербург (6,7 процента) и Прага (6). Вдобавок значительное число снимков россияне делали в Риме и Париже (по 5,3 процента), а также в Лиссабоне (4).

Также путешественники упоминали, что любят делать снимки в Стамбуле, Лондоне, Сочи, Нью-Йорке, Венеции и Рио-де-Жанейро.