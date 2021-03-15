Призывники получат льготу по транспортному налогу без заявления

13:42, 16 марта 2021, ПАИ

В Псковской области призывники получат льготу по транспортному налогу без заявления. Вопрос обсуждался на втором заседании рабочей группы по применению беззаявительного порядка предоставления налоговых льгот по транспортному налогу физических лиц, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Заседание состоялось под председательством вице-спикера регионального парламента Бориса Полозова. Присутствовали депутаты Наталья Тудакова, Марина Борисенкова, Анатолий Тиханов, а также представители исполнительной власти, налоговой инспекции, Счётной палаты, военного комиссариата и ГИБДД.

Начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Псковской области Татьяна Волкова отметила, что сведения о призывниках с датой начала и окончания службы должны поступать в налоговую ежегодно до 1 марта. «Этих списков будет достаточно, чтобы автоматически предоставить льготу по транспортному налогу за период прохождения военной службы», - обратилась она к представителю военного комиссариата.

«Военный комиссариат готов предоставлять такие сведения», - заверил заместитель начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Валдис Анукран.

Специалист налоговой службы подчеркнула, что межведомственное взаимодействие должно быть зафиксировано в тексте закона.

«Мы подумаем, какая может быть формулировка», - согласился вице-спикер Борис Полозов.

Также участники заседания рассмотрели вопрос о сборе информации для беззаявительного начисления стимулирующий льготы владельцам транспортных средств, работающих на природном газе метане. Информацию, необходимую для администрирования данных налоговых платежей, ГИБДД уже предоставляет в рамках информационного обмена.

Вопрос о возможности отмены принципа нуждаемости при установлении льгот по транспортному налогу для социальных категорий граждан пока остаётся нерешенным. «Кто является ответственным за обобщение мнения профильных органов исполнительной власти по этому вопросу?» - поинтересовался Борис Полозов.

Председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев сообщил, что на анализ ситуации потребуется время. «Нам надо всё просчитать и понять, может ли бюджет позволить убрать критерий нуждаемости», - пояснил он. По словам председателя комитета, расчёты об объёме выпадающих доходов финансисты смогут подготовить в течение месяца.

Следующее заседание рабочей группы запланировано на 20 апреля.