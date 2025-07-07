О разработке сайтов поговорят в программе «Бизнес-ланч»

13:37, 07 июля 2025, ПАИ

Сооснователь креативного агентства enDesign Евгений Надобников станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 7 июля, в 14:00.

Какие тренды в разработке сайтов наблюдаются в 2025 году? Каким должен быть сайт по наполнению и визуалу? Сколько получают разработчики сайтов? В каких ситуациях необходим ребрендинг?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».