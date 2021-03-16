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Общество

Четыре нарколаборатории выявили в Псковской области в 2020 году

Фото УМВД России по Псковской области

В 2020 году в Псковской области выявлено четыре нарколаборатории. Две из них работали на сбыт наркотиков на территории Санкт-Петербурга, а две – на территории Псковской области. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России Сергей Титов в эфире ПАИ-live 16 марта.

«Если охарактеризовать граждан, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков, и места производства, то две лаборатории были выявлены на границе Ленинградской и Псковской областей – чтобы было удобно перевозить в дальнейшем наркотические вещества в Санкт-Петербург. Это граница, это труднодоступные населенные пункты, заброшенные дома, часть из них сдавалась местными жителями, и граждане, которые осуществляли сбыт и производство наркотиков, – это граждане Санкт-Петербурга», – рассказал Сергей Титов.

Что касается двух других лабораторий, то здесь были изобличены граждане, проживающие в Пскове, которые, наоборот, часть наркотических веществ сбывали на территории города, а часть предназначалась для интернет-магазинов, для сбыта бесконтактным способом на территории всей России, уточнил гость эфира ПАИ-live.

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