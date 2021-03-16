Вечный бой – ПАИ-live c Сергеем Титовым

15:14, 16 марта 2021, ПАИ

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов стал гостем проекта ПАИ-live 16 марта.

О том, как пандемия изменила рынок сбыта незаконных веществ, о талантливых химиках из Пскова, организовавших уникальную лабораторию по производству кокаина, и о том, что суд порой наказывает преступников за торговлю наркотиками суровее, чем за убийство, – в эфире ПАИ-live рассказывает Сергей Титов.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.