Свести счёты. Псковичи против наличных денег

16:31, 17 марта 2021, ПАИ

Не в деньгах счастье, но и без них никуда. Мы платим за счета, покупки и услуги. Подкидываем, так сказать, дровишки в костер экономики, которая всё больше сосредоточена в цифровом виде. Практически у большинства людей в кошельке не купюры, а набор пластика с эмблемой банка. И наличные, и карта - у всего есть плюсы и минусы. Мы решили узнать у псковичей, что они предпочитают использовать при оплате. Мнения, как всегда, вы найдете в нашем опроснике.



Если кратко, можно подвести итог: псковичи в редких случаях используют наличку, и всё чаще карту. Давайте попробуем разобраться, почему люди делают выбор в пользу безналичного расчета. «Удобно», - говорят опрошенные. Небольшой пластиковый продукт занимает мало места, и иногда его даже необязательно брать с собой. Спасибо веку цифровых технологий. Через приложения можно осуществлять переводы и делать покупки не только на кассе, но и сидя на диване. При этом ты всегда платишь точную сумму, тебе не нужно искать размен и забирать сдачу. Если средств недостаточно, можно осуществить перевод с одного счета на другой.

Карта - своего рода ключ. Если ты её потеряешь, ты потеряешь доступ к средствам, но не деньги. Два клика по экрану смартфона - и на следующей день у тебя новый пластиковый продукт с «кровными» на счёте. Ещё один плюс в копилку безналичного расчета привнесла пандемия. Вирус может попасть на бумагу и передаться другим при оплате. Безналичный расчёт исключает дополнительные контакты. Оплата картой может быть и выгодной для самого потребителя. Человек совершает покупки, и часть средств возвращается в виде кэшбека или бонусов «Спасибо». Их можно использовать в других приобретениях. И ещё один плюс: есть не только дебетовые, но и кредитные карты. Оказался на мели, а до зарплаты неделя - банк даст взаймы, и личного присутствия на это не требуется.

Мир не идеален, и в безналичном расчете есть свои минусы. Не все знают, но если вы расплачиваетесь в магазине картой, банк удерживает с него комиссию от вашего платежа (примерно в размере 0,5-3% в зависимости от оборота). Казалось бы - магазину это не выгодно. Однако не всё так просто. Согласно исследованиям, покупатель берет на 20% больше товара, если использует карту. Это приносит дополнительную прибыль торговой точке. Психология играет свою роль, ведь когда мы имеем на руках только реальные деньги, мы на них и рассчитываем. Среди опрошенных были те, кто выступал за оплату наличными как раз по этой причине. В пользу наличных играет и то, что не все принимают карты. «Иногда снимаю наличку. Маленькие магазины ещё не везде принимают карты», - говорила одна псковичка.

Не стоит забывать и о преступности. Вряд ли ваши наличные смогут украсть хакеры или телефонные мошенники. Следует быть бдительным и не хранить «все яйца в одной корзине». Также, в цифровом пространстве всё отслеживается. И это не всегда приятно. Человек, имеющий доступ к вашим счетам, всегда может узнать где вы были, когда и что покупали.



Как уже было сказано, везде есть плюсы и минусы. Что выбрать - каждый решает сам. Однако согласно последним данным, в России растет тенденция в сторону отказа и от наличных, и от пластика. Люди всё чаще предпочитают перенести свои финансы исключительно в цифровой формат. Виртуальные банковские карты выпускаются онлайн. Фактически, это полноценные аналоги классических карт, только без физического носителя. В 2020 году доля цифровых банковских карт в России увеличилась от 15% до 40% от общего числа выпущенных карт по сравнению с 2019-м. Спасибо самоизоляции. Цифровую карту можно активировать, не забирая пластиковый носитель в банковском офисе.

В то же время это снижает затраты на выпуск карт, упаковку и логистику. Плюс, подобный вариант хорошо сказывается на экологии.

Цифровая карта имеет более серьезную защиту — вместо ее данных приложение передает продавцу зашифрованный ключ, из которого невозможно получить информацию непосредственно о карте. Учитывая это, крупные банки намерены заменить половину пластиковых карт на цифровые к 2023 году.



Что будет дальше, остаётся только гадать. Главное - внимательно относиться к своим средствам, повышать финансовую грамотность и ответственность. В какую сторону не повернул бы прогресс, важно помнить о том, что нам говорил Жорж Милославский: «Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно они у вас есть!».